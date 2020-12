Calma, hinchas albos: Kenita Larraín predice que Colo-Colo "no va a descender"

Colo Colo agoniza con apenas 22 puntos en el fondo de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, siguen siendo colistas como gran parte del proceso. Pero ahora fue nada menos que la numeróloga Kenita Larraín quien abrió una puerta de esperanza para los hinchas del club albo.

María Eugenia canalizó sus energías y conocimientos en el futuro del equipo colocolino para lanzarse con una certera predicción en torno al cacique, en medio del programa "Golazo" de TV+ y La Cuarta,

Consultada por el futuro del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, Kenita fue tajante: "No van a descender".

Esto, "según su fecha de nacimiento, la energía que lo acompañaba a nivel planetario este 2020 era el 9 que habla de quiebre, de fin de ciclo, desgaste físico, de término de muchas cosas. Este número se le llama 'podar el árbol', vivía un periodo de desgaste bastante complicado, no era raro los resultados que obtenían".

Luego, Larraín también se lanzó con las posibilidades que se vienen para Colo Colo dentro del próximo año.

"En 2021 viene un nuevo cambio de energía. Yo creo que según mis cálculos no deberían irse al descenso. A medida que sigan jugando van a ir de menos a más, pero cada vez que se asiente más la energía del número 1, que tiene que ver con el sol, con brillar, no se irán al descenso sino que podrán salir de este mal momento que están viviendo", aseguró la ex modelo.

En tanto, Larraín también se dio el tiempo para hablar de dos ex jugadores de Colo Colo que no la pasan tan bien en Europa: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Al delantero del Inter, según Kenita, "se le viene un año muy difícil, probablemente el más complicado de todos".

En tanto, sobre el King la numeróloga apuntó a que "podrían venirse bruscos cambios en su carrera. Un posible cambio de posición e, incluso, un nuevo club".