"Me quedó un pelón": Kel Calderón recuerda cuando perdió parte de su cabello debido al estrés

La abogada e influencer, Kel Calderón, respondió una serie de preguntas de sus seguidores en sus historias de Instagram, donde reveló que sufrió la caída de una parte de su cabello debido al estrés mientras se encontraba en su etapa universitaria preparando su examen de grado.

"Levantándome con el pelo todo desordenado, pero lista para que hagamos una ronda de preguntas", señaló en la red social.

Sobre el mejor libro que ha leído en cuarenta, Kel señaló que era "la Teoría King Kong me lo regaló @conaraya obviamente y es un librazo. Si tienen tiempo se los recomiendo a ojos cerrados tanto para hombres como para mujeres""

Acerca de si era celosa, contestó que: "según yo, no soy celosa, quizás un poco posesiva. En verdad si soy celosa a veces, pero no soy de hacer escándalos, te empiezo a ignorar no más".

Asimismo, respondió a quien le preguntó por la caída del cabello por estrés y como lo hizo para revertir la situación.

"Estudiando para mi examen de grado, me quedo un pelón de hecho. Yo fui al doctor y me hicieron un tratamiento con inyecciones. Fue bacán porque desapareció en dos meses pero creo que habían algunos métodos menos invasivos que se demoraban más tiempo. Igual lo mío no era como pérdida de pelo en general, era un pelón y me paso de puro estrés". respondió.

Kel Calderón en Instagram