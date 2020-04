Kathy Salosny, sin programa y cesante: "Se acabó porque no nos podíamos volver a juntar"

La situación del coronavirus en nuestro país ha llevado a la televisión a adaptarse de diferentes maneras. Mientras los canales más grandes se mantiene con sus rostros trabajando desde sus casas, los más chicos ven una crisis de programación importante en su parrilla.

Esto le terminó costando el puesto a Kathy Salosny. La animadora de "Hablemos de Chile" es una de las más afectadas por el Covid-19, que obligó a Telecanal a poner fin al espacio. Todo lo contó en conversación con Jordi Castell en "El Aperitivo", su programa de Instagram.

"Se me acabó mi programa en Telecanal, Hablemos de Chile. No podíamos hacerlo. Un canal chiquitito y estábamos haciendo un programa que tenía que ver con el estallido social, súper potente, con tremendos invitados, rating. Teníamos a las personas que queríamos tener", explió la conductora. “Pero se acabó porque no nos podíamos volver a juntar", agregó.

Como si fuera poco, Salosny también ha tenido que cerrar su pyme por la pandemia. “Se acabó el restaurant lamentablemente. Pero sí les estamos pagando a nuestros chicos el sueldo. No sabemos cuánto va a durar eso. Tú cachai que esta es una pyme que partió hace un año. Acabamos de cumplir un año”.

Castell quedó en silencio y preguntó "¿No hay posibilidad de delivery en Tunquén y Algarrobo para que siga trabajando tu gente y puedas justificar gastos fijos?". Ante esto, la animadora señaló que “No… Mira, la Patricia Rivadeneira me escribió hoy día porque está confinada allá en Tunquén. Se tuvo que quedar allá en su casa. Y me decía ‘necesitamos el delivery’, y yo le dije ‘ninguna posibilidad’, porque los chicos son de Valparaíso, son de Algarrobo".

“Hay un tema sanitario. Nosotros somos grill de mar. Entonces es súper complejo. No podemos hacerlo. Lamentablemente tuvimos que cerrar. Habíamos cumplido recién un año (...) Pero yo creo que lo que está pasando hoy día, estamos todos en las mismas. No sé como lo vamos a hacer, pero hay gente que lo está pasando peor que uno", sentenció.