"Respeto, por favor" Kathy Contreras comparte profunda reflexión para quienes la critican por sus inseguridades

La ex participante de Mundos Opuestos 2 compartió un potente mensaje dedicado a todos aquellos que la critican. Contreras anunció durante enero que está embarazada de su primer bebé, tras esto realizó algunas publicaciones en las que habla sobre las inseguridades que siente respecto a su cuerpo y las medidas que esta tomando, lo que le generó comentarios negativos por parte de sus seguidores.

Tras esto, la ex chica Yingo compartió una publicación en donde señala aborda los comentarios negativos. "He leído muchas críticas este último tiempo en mi #INSTAGRAN sobre ¿cómo? uno hace las cosas y ¿cómo? supuestamente debería hacerlas".

Luego agregó que no es necesario atacar a otra persona para entregar su punto de vista. "Creo, que uno es experiencia, y esta es distinta para cada ser humano, con distinta historia y distinta personalidad, lo que te sucede a ti no tiene porqué pasarme a mi".

"Pero, si creo que hay que escuchar a las personas que con buena voluntad y amor quieren compartir su experiencia para apoyarte, que es muy diferente atacar desde la rigidez mental de esto es así, como verdad absoluta y poniendo palabras cómo: 'Eres tonta por elegir esto', o 'esta se chaló', disfruta en vez de pensar esto o aquello... Que es eso!!!! Respeto por favor!!!. Uno al final tomará lo que le haga sentido, pero más dulzura en comunicar creo que no nos vendría mal". Continuo señalando.

"Hoy miro a mis gatunos que los cambie de hogar hace pocos días atrás, están teniendo evolución en la adaptación, pero cada uno va a su ritmo, tiene su personalidad y avance personal, nosotros también gente".

Concluyó señalando que las cosas no tienen el mismo significado para todos. "Y para terminar quiero decirle a las personas que me dicen que tengo que disfrutar mi #embarazo y no pensar en "tonteras", les digo que para mi no son tonteras poder mirar el lado B de la #gestacion , las inseguridades y miedos se miran de frente y se trabajan miercale! Se abrazan y se llora tb si es necesario, porque somos luz y sombra" Enfatizó.