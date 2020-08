Kate McKinnon será la protagonista de la nueva serie sobre el llamado "Tiger King"

La actriz Kate McKinnon, reconocida por ser parte del elenco de "Saturday Night Live", será la protagonista de la nueva serie dramática inspirada por el llamado "Tiger King", Joe Exotic, un reconocido criador de tigres cuya historia terminó en tragedia.

El título contará con un total de ocho episodios, aunque aún no se ha revelado su fecha de estreno y tampoco el personaje que interpretará McKinnon, aunque todo apunta a la némesis de Exotic, Carole Baskin.

La producción además ha llamado la atención después de que sus responsables anunciaron que tendrá una particular estreno a través de distintas plataformas. Esto porque verá la luz por medio del canal NBC, pero también por la señal USA Network y la plataforma de streaming Peacock.

Sin embargo, aún se desconoce la forma en que se desarrollará la emisión de los capítulos, dado lo inédito de la medida, según indicó THR.

Etan Frankel, conocido por "Sorry for Your Loss" y "Shameless", será el responsable de los libretos para la miniserie. Al mismo tiempo oficiará como productor ejecutivo en conjunto con McKinnon.

El rol de Joe Exotic para esta historia aún no se ha definido, eso sí en otra producción televisiva ya se reclutó a Nicholas Cage para el papel.

La historia de Exotic cobró relevancia este año después de que Netflix estrenó una serie documental sobre el sujeto amante de los grandes felinos, que ahora permanece en la prisión federal de Fort Worth, Texas, por dos cargos de asesinato a sueldo.

La entrega se transformó en el primer gran éxito del servicio de streaming en un 2020 marcado por la pandemia y las miles de personas recurriendo a este tipo de plataformas para descubrir nuevos contenidos.