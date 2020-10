José Miguel Viñuela abre el debate tras revelar que su hijo volvió a clases 

El regreso a clases durante la pandemia es un tema que pone en jaque a muchos padres y apoderados. Y es que por más que varias comunas hayan avanzado en sus fases de transición y hoy se encuentren “aptas” para que los alumnos vuelvan a clases, el riesgo de contagio sigue más latente que nunca.

En la capital, algunos colegios del sector oriente retomaron sus clases presenciales. Es por esto que algunos famosos ya comenzaron a enviar a sus retoños, entre ellos Pamela Díaz y José Miguel Viñuela.

El animador de Mega, quien fue demandado por cortarle el pelo a un camarógrafo en vivo, publicó en redes sociales que su hijo Diego asistió a su primer día de escuela tras varios meses de confinamiento.

“Y llego el día… Muchas emociones en la vuelta al colegio…”, escribió el locutor junto a la tierna postal donde aparece con el niño, ambos usando mascarilla.

La revelación de ex conductor de “Mekano” no fue bien vista por sus seguidores, pues muchos lo tildaron de irresponsable por exponer al pequeño pudiendo quedarse en casa y evitar que se contagie de Covid-19.

“Yo como mamá no lo enviaría ya que son tan pequeños que la mascarilla no la tendrán nunca bien puesta y son niños, ellos querrán abrazar a sus amigos, querrán compartir todo”, “Pienso que no es necesario a esta altura del año, yo no lo llevaría, solo mi humilde opinión”, “Privilegio para algunos, imposible que un colegio público vuelva, quizás hasta cuándo”, “¿Al colegio?”, “Qué brigido!”, son algunos de los cometarios que destacan en el post.