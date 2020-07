José Antonio Neme lanza dardos contra Mega: "Están construyendo una manera de informar grisácea, media insípida"

José Antonio Neme ahora está instalado en el panel de "Hola Chile" y desde ahí se ha comprometido con una forma más relajada y comprometida para entregar sus opiniones. Fue en medio del programa de La Red que, comentando la polémica de "Mucho Gusto" y la supuesta salida de Soledad Onetto del panel, decidió lanzar sus dardos contra quienes fueron sus ex compañeros en Mega.

Y se lanzó con todo: "aparte de la Soledad Onetto, ningún otro rostro de Mega tiene capacidad de opinión".

"El margen que tienen para opinar es muy angosto, ni de interpretación, ni de análisis. Son buenos lectores de noticias", recalcó Neme.

José Antonio Neme en medio del pan

Eso sí, reconoció que Andrea Arístegui es una de las figuras del canal privado que entrega opinión, al contrario de lo que pasa con Priscilla Vargas y José Luis Reppening, a quienes tildó sólo de "buenos lectores de noticias".

De hecho, "no sé qué piensan ellos de lo que está pasando ahora con lo de las AFP, no sé qué piensan de Piñera, de Carabineros, qué piensan sobre las cautelares (caso Martín Pradenas). No sabemos por quién votan, qué posición tienen del Chile de hoy. Son como personas etéreas, que levitan hasta llegar al estudio de televisión".

Neme conoce bien cómo se desenvuelve el departamento de prensa de Mega, por eso sabe que sus responsabes no quieren que los conductores se vean expuestos a opinar de los temas país.

"No tengo duda que ellos tienen herramientas de análisis y de opinión, y que pueden decir que el Presidente lo ha hecho pésimo o que lo ha hecho muy bien. Yo creo que ellos (el canal) están construyendo una manera de informar grisácea, media insípida, donde no dicen absolutamente nada más que hechos", concluyó tajantemente.