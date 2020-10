Jeff Bridges confirma que le diagnosticaron cáncer

Jeff Bridges, reconocido por aparecer en populares películas como "The Big Lebowski" y "Iron Man", confirmó por medio de su cuenta en Twitter que fue diagnosticado con cáncer del sistemá linfático, más conocido como linfoma.

A pesar de las malas noticias, el actor manifestó que no todo era negro y que los médicos le entregaron un positivo pronóstico.

"Me diagnosticaron un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", escribió el intérprete en la red social.

Ahora, Jeff está enfocado en el próximo inicio de un tratamiento, por lo que confirmó que estará compartiendo las novedades sobre el procesos en futuras publicaciones.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff