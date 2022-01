La serie spin-off de la exitosa serie 'How I Met Yout Mother' se encuentra disponible en Hulu, pero llegará muy pronto a Star Plus.

How I Met Your Father | ¿Cuándo se estrena la nueva serie con Hilary Duff en Star Plus?

El pasado 18 de enero se estrenaron los dos primeros capítulos de "How I Met Your Father" en la plataforma de streaming Hulu, la serie spin-off de la exitosa serie "How I Met You Mother".

La nueva producción es protagonizada por Hilary Duff y narrada por Kim Catrall, y sigue el momento en que Sophie (Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

Pero al igual que la versión original, esta historia nos llevará al año 2021, donde la protagonista y su grupo de amigos, Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid, están descubriendo quiénes son, qué quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.

Además de Duff, el elenco está compuesto por Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell y Tom Ainsley. Junto a ellos nos encontraremos con Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes.

¿En qué fecha se estrena How I Met Your Father en Star+?

How I Met Your Father se estrenará en la plataforma de streaming Star Plus para Latinoamérica el próximo 9 de marzo de 2022.