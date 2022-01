Cómo Conocí a tu Padre | ¿Cuándo se estrena el spin-off How I Met Your Father?

El estreno de "How I Met Your Father" (Cómo conocí a tu Padre en español) en Star Plus está a la vuelta de la esquina. Sí, como leíste la nueva serie spin-off de la éxitosa serie "How I Met your Mother" llegará al servicio de streaming durante los próximos días.

Tal como lo mencionábamos, esta serie está basada "Cómo conocí a tu Madre", pero esta vez la protagonista es una mujer "Sophie" (Hilary Duff) quien le cuenta a sus hijos como fue su vida hasta conocer al hombre con el que fue mamá.

La diferencia con la versión original es que esta historia nos llevará al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos, Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid, están descubriendo quiénes son, qué quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.

Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell, Tom Ainsley, Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes completan el elenco de estrellas.

Cómo conocí a tu Padre | ¿Qué día se estrena en el streaming?

"Cómo conocí a tu Padre" debutará en la plataforma de streaming Star Plus para Latinoamérica el próximo miércoles 9 de marzo de 2022. Actualmente se encuentra disponible en Hulu.