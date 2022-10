House of the Dragon | La verdadera historia sobre la herencia de Marcaderiva y qué le pasó a Corlys Velaryon

Un nuevo capítulo del drama épico House of the Dragon debutó este domingo, continuado la historia ambientada 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones centrada esta vez en la disputa de la herencia de Marcaderiva o Driftmark, pensando en la crítica salud en que se encuentra Ser Corlys Velaryon. En RedCarpet de RedGol te contamos: ¿Quién hereda Marcaderiva o Driftmark? y ¿Qué le pasó a Corlys Velaryon?

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 8 de House of the Dragon y no quieres conocer detalles de la futura trama, deja de leer aquí este artículo---

Mientras la historias se acerca a la conclusión de la primera temporada, el octavo episodio de la serie mostró como una enfermedad que mantiene con una fiebre crítica a Ser Corlys Velaryon encendió las alarmas de Poniente, a propósito de la preocupación sobre quien heredaría la Casa Velaryon en caso de que su regente falleciera.

Esto inició las disputas al interior no sólo de la familia Targaryen, sino que también en la mismísima Casa Velaryon, sobre todo porque tras el suicidio de Laena y el supuesto asesinato de Laenor, Corlys no tiene precisamente herederos directos.

En esa encrucijada, es el sobrino de la Serpiente Marina Ser Vaemond Velaryon, quien busca quedarse con la cabeza de su Casa, desafiando la posición de autoridad que tiene la Princesa Rhaenys, la reina que nunca fue, como esposa de Corlys.

El asunto es llevado a Desembarco del Rey para ser zanjado en la Fortaleza Roja por el Rey Viserys, quien se encuentra prácticamente agonizante. Una vez allí, y luego de un juego de tiras y aflojas entre las lealtades de todos los actores, forjando alianzas y elucubrando dinámicas de poder, Viserys determina que la única autoridad para resolver sobre Marcaderiva es la Princesa Rhaenys.

Cuando su prima toma la palabra, anuncia que el sucesor de Ser Corlys sería nada menos que el supuesto segundo hijo de la Princesa Rhaenyra y Ser Laenor Velaryon, el bastardo de Harwin Strong, Lucerys Velaryon.

Esto después de que ambas princesas acordaran que los primeros hijos de Rhaenyra contraerían matrimonio con las hijas de Daemon y Laena, Rhaena y Baela, con lo que no sólo asegurarían el linaje sino que también su cercanía con el Trono de Hierro, ya que Rhaenyra sigue siendo la heredera de Viserys.

La decisión no le gustó para nada a Vaemond, quien no se contuvo y trató de bastardos a los hijos de Rhaenyra en plena Corte, razón por la que terminó decapitado por Daemon empuñando a Hermana Oscura, para zanjar de una vez por todas el asunto.

House of the Dragon | ¿Quién hereda realmente Marcaderiva o Driftmark? ¿Qué le pasó a Ser Corlys Velaryon?

Siguiendo las crónicas del libro Fuego y Sangre, cuya lectura se complementa con el material ofrecido por El Mundo de Hielo y Fuego; ambos textos de autoría de George R.R. Martin; la versión sobre la discusión sobre la herencia de Marcaderiva no es muy distinta, salvo por algunos detalles.

Hay que tener en cuenta que las obras literarias describen en mayor detalle los sucesos que acontecen en la producción televisiva, los que en su salto a la pantalla cuentan con leves modificaciones por razones dramáticas o de tiempo.

En el año 126 después de la llegada de Aegon el Conquistador, Ser Corlys Velaryon en efecto se vio afectado por una fiebre súbita. La Serpiente Marina se vio demacrada que este suceso sentó las bases para plantearse quien sería el heredero de la Casa Velaryon.

Su hijo Laenor había sido asesinado, supuestamente a manos de Qarl Correy, mientras que su nieto mayor, Jacaerys, seguía en la línea de sucesión al Trono de Hierro una vez que su madre falleciera.

Es por eso que la misma Rhaenyra instó a la Serpiente Marina a nombrar a su segundo nieto, Lucerys, como heredero de Marcaderiva. La idea indignó a la media docena de sobrinos de Lord Corlys, sobre todo al mayor de ellos, Ser Vaemond Velaryon, por razones muy similares a las de la serie: la naturaleza bastarda que se rumoreaba en torno a los jóvenes retoños de la princesa.

Rhaenyra hizo que su esposo le cortara la cabeza a Vaemond, y le dio el cuerpo de comer a su dragón Syrax. Ante tal demostración, el resto de los hermanos menores de Vaemond huyeron a Desembarco del Rey con la esposa y los hijos de Vaemond, para pedir justicia ante el rey.

El rey Viserys I atendió sus inquietudes, pero posteriormente ordenó que les arrancaran la lengua, recalcándoles que habían sido advertidos sobre la prohibición de propagar o siquiera mencionar los rumores sobre los hijos de Rhaenyra.

Sin embargo, Ser Corlys se recuperó y con ello la discusión sobre la herencia de Marcaderiva quedó en letra muerta.

De hecho, Lord Corlys más tarde se suma al Consejo Negro durante la guerra civil de los Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones, siendo partidario de la causa de la reina Rhaenyra Targaryen, quien se enfrenta a su medio hermano, el rey Aegon II Targaryen, luego de que este fuese coronado gracias a las estratagemas de la Reina Alicent, su padre Otto Hightower y el resto del Consejo Verde, una vez fallecido Viserys I.

Algo no menor, es que más de la mitad del ejército de Rhaenyra estaba formado por hombres que habían jurado lealtad a la Casa Velaryon. Lo que evidencia la importancia de Corlys en la disputa que está por verse en la serie.