House of the Dragon | La razón por la que Rhaenys, la esposa de Corlys Velaryon, se convirtió en La Reina que Nunca Fue

El drama épico House of the Dragon, la historia ambientada 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, sigue avanzando y una vez más abordó cómo Rhaenys fue ignorada como heredera del trono de Los 7 Reinos a diferencia de lo que está ocurriendo con Rhaenyra actualmente en la trama de la serie. En RedCarpet de RedGol te contamos: ¿Por qué a Rhaenys Targaryen le dicen La Reina que Nunca Fue?

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 5 de House of the Dragon y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

En el capítulo 5 de la serie se vio como el mismísimo Rey Viserys I se trasladó hasta Marcaderiva para entrevistarse con Lord Corlys Velaryon y así pedir la mano de su hijo Laenor para que se case con Rhaenyra, la heredera del Trono de Hierro.

Tras un intercambio que le aportaba aún más beneficios simbólicos a la casa de La Serpiente Marina, se acordó la unión de las casas Targaryen y Velaryon para el posterior ascenso de Rhaenyra.

El pacto por el matrimonio político dio pie para una nueva discusión entre Velaryon y su esposa Rhaenys Targaryen no sólo por cuestionar la alianza debido a la inclinación homosexual de Laenor, sino que por los riesgos en que se pone a toda la familia al forjar tal lazo.

Corlys entonces le vuelve a recalcar a su esposa la posibilidad de recuperar un poder que los Velaryon han perdido, sobre todo después de que Vyserys optó por Alicent antes que Laena, y que a ella misma se le escapó de las manos previamente.

Sin embargo, por cuestiones de tiempo y avance de la trama, la serie nunca aborda la razón por la que Rhaenys, la esposa de Corlys Velaryon, se convirtió en la figura que el pueblo llano reconoce como La Reina que Nunca Fue.

House of the Dragon | ¿Quién es la esposa de Corlys Velaryon?

Rhaenys Targaryen es la hija de Aemon Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon, además de nieta del Rey Jaehaerys I, según se describe en el libro Fuego y Sangre, cuya lectura se complementa con el material ofrecido por El Mundo de Hielo y Fuego; ambos textos de autoría de George R.R. Martin.

Con 13 años reclamó la montura del dragón Meleys, mientras que a los 16 la princesa Rhaenys se casó con Lord Corlys, de 37.

El asunto es que el padre de Rhaenys, el príncipe Aemon Targaryen, primero en la línea de sucesión de Jaehaerys I murió en 92 d.C. siendo el Príncipe de Rocadragón.

Es por eso que el rey Jaehaerys I debía oficialmente a un nuevo heredero al Trono de Hierro. La discusión se centró obviamente en Rhaenys, la única hija y heredera de Aemon, y el hermano de Aemon, el príncipe Baelon, segundo en la sucesión.

Para la desgracia de Rhaenys, el rey nombró a Baelon como el nuevo Príncipe de Rocadragón, con lo que determinó pasar por alto no sólo a la princesa Rhaenys, sino que también a su hijo por nacer (Laenor) y toda su descendencia.

La furia de Rhaenys no fue la única consecuencia de la decisión del rey; su esposo, Lord Corlys Velaryon, muy ofuscado también decidió renunciar a su puesto como Lord Almirante de la flota real y a su lugar en el Consejo Privado. Ambos regresaron a Marcaderiva para continuar con su vida, aunque con la tensión entre las casas siempre latente.

La madre de Rhaenys, Lady Jocelyn Baratheon, su tío Lord Boremund Baratheon, y su abuela, la esposa del rey Jaehaerys, la reina Alysanne Targaryen, también fustigaron la decisión del Jaehaerys I que se basaba principalmente en los mismos argumentos misóginos que enfrenta Rhaenyra: su género, porque "el reino no aceptará una mujer en el trono", tal como lo dijo Otto Hightower en el más reciente episodio de la serie.

Pero la humillación a Rhaenys no concluyó ahí, porque cuando Baelon murió, se citó a un Gran Consejo en Harrenhal para definir la cuestión de la sucesión. Allí la princesa nuevamente fue pasada por alto, pero igualmente se consideraron las reclamaciones de ella y su hijo Laenor. Los Baratheon y los Stark volvieron a apoyarla, y a pesar de la influencia económica de los Velaryon-Targaryen, el consejo decidió incluso ignorar a Laenor.

Así fue como el ahora esposo de Rhaenyra fue ignorado en favor del hijo mayor de Baelon, el en ese entonces príncipe Viserys. El recuento se mantuvo en secreto, pero como toda esta historia se basa en rumores y en "lo que este u otro dijo", supuestamente los señores reunidos favorecieron a Viserys por veinte a uno.

Así fue como Viserys I, el padre de Rhaenyra, llegó al trono una vez fallecido Jaehaerys I; y como Champiñón, el bufón de la corte, apodó a Rhaenys como La Reina que Nunca Fue.