Aquí vamos de nuevo: House of the Dragon suspende grabaciones por caso de Covid-19

Desde hace un tiempo que no se veían noticias sobre la detención de una producción audiovisual por culpa de la pandemia, pero hace unas semanas se detuvieron las filmaciones de Misión Imposible 7 por un caso de Covid-19 y ahora le tocó lo mismo al nuevo y esperado proyecto de HBO, House of the Dragon.

El aumento de casos de Covid-19 en el Reino Unido no es menor y, si bien en el país europeo decidieron eliminar las restricciones sanitarias, en apenas tres días se han suspendido tres producciones sólo en ese país a causa de los tests positivos dentro de los equipos.

En el caso de la precuela de Game of Thrones, sus grabaciones quedaron postergadas hasta nuevo aviso después de que dieron con un caso Covid-19 dentro de una de las unidades de trabajo.

La información de Deadline es que el alto en el desarrollo del proyecto solo durará un par de días en virtud de los protocolos sanitarios establecidos en el Reino Unido. Al mismo tiempo, el caso positivo fue aislado del resto del equipo.

House of the Dragon es la tercera producción que debe suspenderse temporalmente producto de la nueva arremetida del Sars-Cov-2. La nueva ola ya había diezmado el trabajo en la nueva temporada de Bridgerton y también el de la serie musical Matilda, ambas producciones de Netflix.