"Malditos imbéciles incels": Hijo de John Lennon desata su furia contra quienes lo criticaron por protegerse del coronavirus

Sean Lennon, el hijo del ex líder de The Beatles John Lennon, no contuvo su ira a la hora de desatarse en contra de quienes lo han cuestionado por tomar medidas de precaución contra el coronavirus, como utilizar mascarillas.

Lennon utilizó sus redes sociales para lanzarse contra sus críticos, resaltando que "la gente me dice que no use guantes o que deje de propagar la paranoia pandémica o que no tengo la máscara adecuada: todos pueden irse a la mierda".

"Malditos imbéciles incels, diciéndome que no promueva la 'plandemia'. Deberían intentar vivir con una persona mayor que realmente les importa. Dígame que no use una máscara ENTONCES. Idiotas. Sigue sentado en tu casa tratando de no ver porno y rezando a Jesús y pensando que la tierra es plana", añadió furibundo.

Los cuestionamientos de Sean Lennon no terminaron ahí, ya que también se refirió al hecho que la politización de la crisis sanitaria.

"No me importa si apoyas a @realDonaldTrump, @Joe Biden o @VerminSupreme, tu opinión sobre sars cov2 no debe estar políticamente motivada. Hay buenos argumentos para abrir la economía, pero no hay buenos argumentos para no usar una máscara", sentenció.