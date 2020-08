"Guatón farsante de cartón": Begoña Basauri se pica y revela secreto de Jorge Zabaleta

En una de las dinámicas que Pancho Saavedra ha establecido con Jorge Zabaleta en su programa "Socios" de Instagram, llegaron a la instancia de "besar, casar, bloquear".

En ese momento, el actor cometió un "error" que le costaría caro más tarde: besaría a Belén Mora, se casaría con Pamela Díaz y bloquearía a Begoña Basauri.

Basauri estaba escuchando el programa en ese momento, y en el capítulo de la jornada siguiente decidió responderle a Zabaleta prácticamente con una bomba nuclear, con la que reveló un íntimo secreto guardado con recelo por su amigo.

Saavedra entonces le dio play al mensaje que envió Basauri: "Oye Jorge, eres muy penca, pero muy penca. De todas las opciones me dejaste a mí para bloquearme, ¿cómo me bloqueas a mí? A mí, que te he mostrado durante todos estos años lo que es la palabra lealtad".

La réplica de la actriz no quedó solamente ahí: "¿Quién ha estado durante por lo menos diez años muda y nunca dije que te habías hecho una lipo?".

"¿Quién se quedó en la sala de espera, porque la Francisca no podía ir? ¿Quién estuvo con la enfermera cuando me decía que el enfermo se siente mal, que le tomó mal la anestesia y vomitó?"

“Yo estuve ahí Jorge Zabaleta, cuando todos decían que estabas flaco y tú decías ‘no, es que la depresión por La Polar, por eso estoy así, adelgacé’. ¡Te hiciste la lipo y que todo Chile lo sepa, guatón farsante de cartón!. Bloquéame ahora", remató Basauri.

Zabaleta quedó atrapado, mientras Saavedra celebraba que el hecho de que su compañero en el espacio "no es 100% natural".

Así fue como el actor terminó comentando que "todo esto es un complot de tu parte para justificar las 18 liposucciones que te has hecho. No solamente te sacaste la guata, después te inyectaste y te pusiste en el poto".

"Te voy a decir una cosa. Begoña Basauri lo único que quiere es perjudicarme y por eso relata toda esta cantidad de falsedades", concluyó entre risas nerviosas.