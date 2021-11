El extenso proceso de desarrollo de la nueva película de Marvel implicó varias cosas, en las que se incluye la pandemia del Covid-19. Sin embargo, tras este largo periodo finalmente se comenzó a filmar.

Hablamos de 'Guardianes de la Galaxia 3', que pese a que durante el último tiempo se rumoreaban varias fechas para el inicio de la nueva producción, este lunes 8 de noviembre el director de la cinta James Gunn publicó a través de sus redes sociales que la película comenzaba su rodaje.

“Ha sido un viaje extraño, largo y, a veces, desafiante para llegar aquí, pero los obstáculos en el camino solo han hecho que este momento sea más feliz. De vuelta al set con mi familia de Guardianes durante el primer día de rodaje”, escribió el director.

Pero eso no es todo porque junto al texto, subió una fotografía donde aparece Karen Gillian (Nebula), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax), Chris Pratt (Star-Lord), Sean Gunn (Kraglin) y Pom Klementieff (Mantis), pero también se muestra a Chukwudi Iwuji cuyo rol todavía no es anunciado y a Will Poulter quien interpretará a Adam Warlock.

¿Será como las anteriores?

Por ahora no está claro de qué se va a tratar la trama de esta nueva entrega, solo se conoce que estará ambientada en los eventos de Avengers: Endgame y el especial de navidad del equipo.