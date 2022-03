El más reciente capítulo de Grey's Anatomy estrenó un nuevo capítulo en donde se reveló la salida de un importante personaje de la ficción.

Tras tres temporadas en la serie interpretando al Dr. Cormac Hayes, el actor Richard Flood decidió abandonar la producción, concluyendo la noche del pasado miércoles su paso por la ficción de ABC.

Recordemos que en el regreso de la serie, Cormac decidió renunciar al hospital para trasladarse de regreso a su natal Irlanda, luego del accidente en el que se vio involucrado con Owen, el cual derivó en una confesión por parte del jefe de Trauma que lo hizo cuestionar su ética médica.

Hunt confesó que ayudaba a ex militares desahuciados a morir, entregándoles los medicamentos que necesitaban para terminar con su sufrimiento.

“Tener tres años en el programa me pareció correcto”, dijo Flood a Deadline, “y creo que el arco del personaje con todos los desarrollos en la historia probablemente estaba llegando a su final natural, lo cual fue genial. Estaba muy feliz de que todos sintieran lo mismo”.

En su episodio final, Cormac tiene una dramática despedida con Meredith. “Porque si me despido de ti, Mer, es posible que nunca me vaya”, admitió. "Me hiciste creer que en realidad podría haber vida después de Abigail".

Momentos después, en el estacionamiento, Teddy le rogó a Cormac que le dijera lo que su esposo Owen no diría sobre el reciente accidente automovilístico. Pero, dado que Owen esencialmente había salvado la vida de Hayes, decidió guardar el secreto. “Adiós, Altman”, señaló antes de irse.