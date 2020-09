Fútbol, terror y moda: Los estrenos de Amazon Prime Video para octubre

Amazon Prime Video reveló los títulos de series y películas que llegarán a su plataforma durante el mes de octubre de 2020.

Entre los destacados está la serie del equipo inglés "All Or Nothing: Tottenham Hotspur", la segunda temporada de "The Twilight Zone" y la más reciente entrega de "Penny Dreadful", conocida como "City Of Angels".

También se estrenarán las primeras películas frutos de la alianza que firmó el servicio con la productora Blumhouse: "Black Box", "The Lie", "Evil Eye" y "Nocturne".

Revisa a continuación los títulos destacados que llegarán en octubre a Amazon Prime Video.

SERIES



2 de octubre :

- "All Or Nothing: Tottenham Hotspur"

- Segunda temporada de "Savage X Fenty Show"

8 de octubre:

- Segunda temporada de "The Twilight Zone"

9 de octubre:

- "Súbete a mi moto"

23 de octubre:

- "Penny Dreadful City Of Angels"

30 de octubre:

- "Utopia"

- "Truth Seekers"

PELÍCULAS



1 de octubre:

- "La Sucursal"

- "In Fabric"

- "The Rental"

6 de octubre:

- "Black Box"

- "The Lie"

8 de octubre:

- "Haunt"

30 de octubre:

- "Detrás de la montaña"

- "La Sirena"

- "Little Miss Dolittle"

31 de octubre:

- "Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)"