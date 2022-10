Más de 11 millones de espectadores solo en Corea del Sur y con una probación del 95% de los críticos en Rotten Tomatoes cosechó Fuerza Bruta (The Roundup), nueva película de acción y que funciona como secuela de The Outlaws (2017).

Este 13 de octubre se estrena en Chile el gran éxito coreano y de la que ya puedes leer la reseña en RedGol. Pero quienes asistan a verla tendrán una corta espera para volver a ver al protagonista dejando villanos en el suelo.

Fuerza Bruta ya prepara una secuela

Y es que la cinta que en Corea se estrenó hace unos meses, ya tiene preparando una secuela o mejor dicho una tercera producción de la saga, donde Don Lee (Eternals, Estación Zombie) volverá como el carismático detective Ma.

"No Hay Salida" se llamará esta película con el regreso de todos sus protagonistas y que tiene previsto su estreno para 2023. Bastante rápido será la secuela, pero se explica en el tremendo éxito de Fuerza Bruta que este año se convirtió en lo más visto del país asiático.

Con el actor de Eternals, Don Lee (Ma Dong-seok) y un conocido elenco coreano, No Way Out seguramente llegará al cine también en Chile, aunque por ahora muchos pueden disfrutar en cartelera de Fuerza Bruta estas semanas en todos los cines del país a cargo de BF Distribution.

Fuerza Bruta sigue al Detective Ma resolviendo un sanginario crimen contra el hijo de un millonario coreano y que lo enfrenta a Kang, un villano de temer y que no le importa los muertos que deje en el camino.

Revisa a continuación el tráiler de Fuerza Bruta: