La ex figura de televisión Fran García-Huidobro se relajó y conversó con Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto, momento en el que confirmó que se va a tener que cambiar sus implantes mamarios, debido a un problema que presentaron.

Mientras García-Huidobro recomendaba a la gente realizarse exámenes médicos periódicos, Julio César repentinamente le consultó "¿te vas a tener que poner pechugas, Fran?".

"Me las voy a tener que cambiar, más que ponerme", especificó ella. "Me huele a excusa esto, ah", resaltó el animador.

"Síííííí, claro... Porque probablemente estoy tan forrada en plata, que me quiero meter a ponerme tetas de silicona a los 48 años. ¡Para tener cuerpo de 48 y pechugas de 19!", le devolvió la ex conductora de Primer Plano, entre risas.

"Como me dice mi papá: 'bueno, pero es cosa de que te los saques poh'. 'Aaaah, ya', le dije. 'Me voy a sacar el derecho, me voy a coser el pezón a la cicatriz de la cesárea, porque esa es la piel que me va a quedar colgando y la otra me la voy a dejar aquí. ¿Bien o no?'", contó, sarcástica.

Pero luego explicó que "no, me tengo que cambiar los implantes. Ahora, lo que sí voy a aprovechar de hacer, como dices tú 'suena a excusa'... Yo creo que me voy a aprovechar de hacer los párpados, cuando me cambie los implantes".

"Pero esos están bastante lejos... El párpado de los...", espetó suspicaz Julio César. "Pero ¿para qué voy a pagar dos pabellones, dos honorarios?", le devolvió la invitada.

"Fran y cuánto te vas a poner, ¿podría yo tener una opinión?", inquirió JC. "¿Las vai a pagar? Si tú las pagai, tenís derecho a opinar", replicó García-Huidobro.

"Porque no pueden ser tampoco tan grandes... Pero tampoco tan pequeñas, ah", advirtió Rodríguez.

Más adelante, Fran contó que sus implantes "15 años cumplieron el 24 de junio. Así que duraron harto más de lo presupuestado".

Eso "habla muy bien de mi implante. Que esté roto por dentro. Otra cosa es que se te rompa el implante por fuera y empiece a drenar la silicona. No, esto es algo interno. Así que no es algo que me tengo que hacer mañana, ni pasado. No es una urgencia".

Emisión: ¿Cuándo y dónde ver Pero con Respeto, con Julio César Rodríguez?

Pero con Respeto se está emitiendo de lunes a miércoles en Chilevisión, a eso de la medianoche, siempre con la conducción del periodista que también tiene a su cargo el matinal Contigo en la Mañana.

Este miércoles tendrá como invitada a la actriz de cine, teatro y televisión, Fernanda Urrejola, quien explorará detalles de su exitosa carrera como aspectos de su relación con Francisca Alegría.

Podrás ver el late en TV abierta de Julio César Rodríguez, en las siguientes señales según tu cableoperador:

CHILEVISIÓN

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (Santiago) y 11.1 (Santiago)

Gran Valparaíso: 10(SD) y 10.1

Rancagua: 10(SD) y 10.1

Gran Concepción: 7(SD) y 7.1 (Concepción)

Temuco: 11(SD) y 11.1 (Temuco)

Televisión por cable:

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27