Ex Spice Girls recorre su carrera con su más reciente sencillo

"Who I Am" se llama el más reciente sencillo lanzado por Mel C, la ex integrante del popular grupo pop Spice Girls.

El videoclip de la canción es un recorrido por la carrera de la artista, tanto en su etapa colectiva como en solitario.

"Esta es una canción muy personal para mí y es excitante y aterrador compartirla con el mundo. Espero que todos la amen tanto como yo la amo", comentó la cantante para el lanzamiento.

Revisa el clip oficial lanzado por Mel C este jueves: