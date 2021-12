Quedan solo cuatro días para el término del 2021 y por supuesto para el comienzo de un año nuevo que se espera traiga buenas noticias en el ámbito de la pandemia del Covid-19.

Para terminar como corresponde, tanto el cine como las plataformas de streaming están preparando sus últimos estrenos, pero además poco a poco se están dando a conocer las nuevas producciones que llegarán desde el mes de enero de 2022.

En una reciente encuesta realizada por Fandango a más de 6k de personas, se estableció que las cintas más esperadas son las producidas por Disney y Marvel Studios.

A continuación te contamos cuáles son las películas más esperadas para el 2022.

¿Cuáles son las cintas más esperadas del próximo año?

La lista es encabezada por Black Panther: Wakanda Forever, que pese a que está en pausa debido a una lesión de la estrella Letitia Wright, tiene contemplado su fecha de estreno para el 11 de noviembre de 2022.

Le sigue Spider-Man: Across the Spider-Verse que debutará el próximo 7 de octubre de 2022 y mostrará a Miles Morales reencontrarse con Gwen Stacy, mejor conocida como Spider-Woman. Sin embargo, hace algunas horas se dio a conocer la sinopsis oficial.

Las cintas más esperadas de 2022:

- The Batman: 4 de marzo

- Thor: Love and Thunder: 8 de julio

- Jurassic World Dominion: 10 de junio

- Doctor Strange and the Multiverse of Madness: 6 de mayo

- Avatar 2: 16 de diciembre

- Aquaman y el reino perdido: 16 de diciembre

- Top Gun: Maverick: 27 de mayo

- Misión Imposible 7: 30 de septiembre

Películas de acción más esperadas:

Jurassic World: Dominion

Avatar 2

Top Gun: Maverick

Misión imposible 7

Uncharted: 18 de febrero

Películas animadas más esperadas:

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Pixar's Lightyear: 17 de junio

Minions: The Rise of Gru: 1 de julio

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore: 15 de abril

Sonic the Hedgehog 2: 8 de abril