"Yo le gritaba que lo mataría": Esposa de Eduardo Fuentes sufre encerrona en plena autopista

Andree Burgat, esposa del rostro televisivo Eduardo Fuentes, sufrió una violenta encerrona en plena Panamericana, en la que cuatro sujetos intentaron arrebatarle su vehículo en el sector de Buenaventura, en la Ruta 5.

La periodista contó con lujo de detalles el traumático episodio a través de su cuenta en Twitter, explicando que "era un auto que frenó encima mío y que dejó un metro libre a su derecha, espacio que mi cerebro vio como posible salida. Golpearon fuerte los vidrios con pistolas pero a pesar de que sonaba terrible no era ruido de 'metal'".

"Me gritaron de todo y yo a ellos. Se asustaron al no ver que me bajada y que yo parecía un animal encerrado. Iba hablando con mi padre por teléfono quien me ayudó gritando “fría, fría, retrocede fuerte”. Lo hice y choqué pero tuve dos metros de distancia aceleré pidiéndole a mi auto que resistiera el choque a la calzada y hoyo que había", continuó Burgat.

Andree Burgat junto a Eduardo Fuentes y su hija Alma.

El relato entonces se pone aún más angustiante: "un delincuente frente a mí me puteaba y mientras yo le gritaba que lo mataría. Saltó al pasto en el segundo preciso".

"Ahora: si les pasa algo así con un auto por delante y otro por detrás, bájense inmediatamente porque los carabineros me dijeron que esos eran los Pro, los que saben, andan con pistolas de verdad y desarman los autos, no juegan".

"Es terrible vivirlo y más aún saber que es a cualquier hora, cualquier día. Al azar. El ruido de los golpes en los vidrios, la sensación de que te quieren hacer daño y no les importa tu vida", cerró Burgat.

