Élite 6 | ¿Qué actor no regresará a la sexta temporada de la serie de Netflix?

Desde su estreno en 2018, Élite se convirtió en uno de los programas más vistos y queridos de Netflix. De hecho, la quinta temporada, que se estrenó el pasado 8 de abril, terminó con un impactante final que dejó a los fans con ganas de más.

La nueva entrega de ocho capítulos, estuvo marcada por un gran dramatismo donde nuevamente la tónica fue el abuso de drogas, alcohol y fiestas de los alumnos del Instituto Las Encinas fue lo principal.

Pese a que sigue siendo muy querida, la serie ha sufrido de varios cambios, ya que importantes actores han abandonado el programa a lo largo de las temporadas debido a diferentes motivos.

El quinto ciclo no contó con Ester Espósito en su papel de Carla, tampoco con Miguel Bernardeau como Guzmán, ni con Aron Piper como Ander. Eso no es todo, ya que hace algunas semanas Omar Ayuso también anunció que no sería parte de la nueva temporada.

¿Qué actor no estará en la sexta temporada de Élite?

En el último capítulo de su quinto ciclo, se ve que Samuel es asesinado por Benjamín, el personaje de Diego Martín, lo que generó una gran cantidad de teorías. La principal es que no está muerto, sino escondido planeando destruir a Benjamín.

No obstante, esto quedará solo en suposiciones porque Netflix ha anunciado que el personaje de Itzan Escamilla no regresará a la serie. A través de sus redes sociales, el streaming le dijo adiós a Samual.

“Así lo conocimos y así nos despedimos”, escribieron junto a varias fotografías del actor, incluyendo una de su despedida del set de grabación.

Todas las temporadas de Élite se encuentran disponibles en Netflix.