La exitosa serie de Netflix Éliteestá pronta a volver a la pantalla, pero no con una nueva temporada, si no con una serie de capítulos especiales al igual que el año pasado que traerán de regreso a los queridos personajes previos al estreno de la quinta temporada.

La producción decidió repetir el evento espacial para los fans y estrenar antes del inició oficial de la nueva temporada un serie de capítulos cortos destinado a algunos de los principales del elenco.

La quinta temporada de Élite aún no tiene fecha de estreno, pero sin embargo, ya se ha confirmado la salida de importantes personajes que no regresaran a Las Encinas para el nuevo año escolar. Guzmán (Miguel Bernardeau) y Ander (Arón Piper) no estarán presentes en los episodios especiales debido a que sus personajes cerraron su historia al final de la cuarta temporada.

Recordemos que [SPOILERS A CONTINUACIÓN] ambos amigos decidieron abandonar la ciudad para recorrer el mundo, terminando así la relación entre una de las parejas más populares de la serie Omander (Omar y Ander).

La quinta entrega además tendrá nuevos rostros que se integraran al ya popular grupo y que sin duda vienen a agregar drama a la historia.

¿Cuándo se estrena el especial de Historias Breves de Netflix?

Phillipe Caye Felipe - 15 de diciembre

Samuel Omar - 20 de diciembre

Patrick - 23 de diciembre