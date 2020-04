El emotivo mensaje de Sofía Castillo por su pierna ortopédica: "Si nadie lo sabía, podrían verme por quien realmente era"

Cuando Paloma Mami saltó a la fama, hubo otra mujer que lo hizo con ella. Sofía Castillo, maquilladora y hermana de la cantante, comenzó a tener un explosivo aumento de seguidores en sus redes sociales, transformándose en uno de los personajes más queridos en internet.

Pero había un secreto que mantuvo guardado por mucho tiempo. Eso hasta ahora, ya que en su propia cuenta de Instagram la joven reveló lo que ha sido para ellar vivir con una pierna ortopédica durante su vida.

"Espero que su casa no tenga escaleras. ¿Crees que se dé cuenta? Mierda, espero no cojear... ¿Cómo se supone que debo decirle? A ningún chico le va a gustar una chica con una sola pierna. Es mejor que él se siente al mi lado izquierdo. ¿Qué va a pensar cuando descubra que tengo 1 pierna? ¿Cómo le digo? ¿Le importará? ¿Cambiará esto la forma en que me ve? Puedo sentirte mirando mi pierna. Sé que sabes. Desearía poder usar un vestido como todas las demás. Desearía ser normal... ¡MIERDA! ¡Mi pierna murió! ¡Él está conmigo!", comenzó reflexionado.

"Estos fueron pensamientos que dominaron mi vida al enfrentar mi nueva realidad. No podía entender por qué me había pasado esto. ¿Por qué yo?", agregó.

Por primera vez, Sofía Castillo publicó una imagen de su pierna ortopédica. Foto: Instagram

Para Sofía, este es un episodio difícil de contar. "Quería mantener esto en secreto, como una forma de protegerme. Sabiendo que al instante nos juzgamos y etiquetamos mutuamente. Tenía miedo de ser percibida como alguien limitado en nuestra sociedad y para todos los que me rodean. Como incompleta e inservible. Pensé que si nadie lo sabía, podrían verme por quien realmente era".

Finalmente, la joven maquilladora lanzó un mensaje de amor propio a sus fans. "Cuando estés perdido y roto, encuéntrate dentro. Porque eres el único que tiene este poder. Absórbete con amor. El amor cura nuestras heridas. Hay ciertos regalos que se te dan en este mundo y depende de ti tomarlos y crear la posibilidad más hermosa. Tenemos el poder de crear nuestra realidad. Y comenzamos amando a cada uno de nosotros".