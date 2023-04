El actor Gabriel Prieto se refirió por primera vez a los complejos momentos de salud que vivió producto de una falla multisistémica luego de contagiarse de coronavirus, el cual lo mantuvo hospitalizado por más de dos meses

En conversación con Las Últimas Noticias, el actor entregó detalles de su estado actual de salud, luego de estar en coma inducido por sesenta días.

"Estuve inconsciente, sin ningún recuerdo, En esos meses de coma inducido no me acuerdo de nada. Era la nada misma hasta que desperté", expresó el actor.

Asimismo, el intérprete revela que no tiene recuerdo de lo ocurrido. "Me acuerdo del día que llegué al hospital, estuve más muerto que vivo. Lo último que recuerdo es haber estado sentado en una silla de ruedas, totalmente mal. Después, nada más hasta que desperté. Nunca tuve consciencia de lo grave que era esto. Vivía una irrealidad".

El actor revela que ha sido muy fuerte todo lo ocurrido, pero que ya está en proceso de recuperación.

"Las consecuencia que tuvo todo esto en mi cuerpo fue heavy, porque uno no está acostumbrado en ningún caso a lo que tuve que vivir. Al estar inconsciente tuve que pasar todo ese tiempo en una misma posición acostado. Y estar dos meses y medio así, tiene sus costos macabros".

"Eso me costó mucho asumirlo. Ahora estoy en un periodo de recuperación super importante. Nunca pensé que me iba a tocar así de fuerte, pero así es la vida no más", añadió.

"Quedé muy, pero muy afectado muscularmente, porque estuve sin movimiento alguno por mucho tiempo. Yo perdí toda la masa muscular. Ahora estoy flaquito, flaquito. Eso me ha costado mucho recuperarlo", indicó.

"Me ha costado pararme en mis dos piernas, por lo que te decía antes. No ha sido fácil, pero sigo con harto ánimo, harta fe, harta esperanza en que todo se resuelva bien", manifestó.

Durante esta semana, Gabriel reveló que deberá someterse a una intervención quirúrgica de mediana complejidad que se llama pleurodesis. "Es para solucionar en gran medida este problema que tengo por falta de aire".

"Yo sé que esto va a ser difícil. Quedé con una movilidad muy reducida. Una cosa es estar un mes en cama, enfermo, y otra cosa es estar dos meses y medio intubado, inconsciente, sin poder mover ningún apéndice de mi cuerpo. Eso te deja hecho bolsa".

"Te podría decir que estoy aprendiendo a hacer todo casi de cero. Cuando tengo que hacer ejercicios, me descontrolo. No tengo cómo acercarme a lo que era antes. Yo creo que voy a poder hacerlo, pero es muy difícil. Muy, muy difícil", concluyó señalando el actor nacional.