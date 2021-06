Anuncian próximo debut de la película animada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

New Line Cinema y Warner Bros. Animation nuevamente está colaborando y esta vez para sacar a adelante The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, película animada que buscará contar la historia del Abismo de Helm, el fuerte que sirvió como escenario para la batalla que se vio en el final de El Señor de los Anillos: Las Dos Torres.

La nueva película inspirada por el universo creado por J.R.R. Tolkien estará a cargo de Kenji Kamiyama, conocido por ser el responsable de la entrega Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

La historia pondrá su foco en el viaje del Rey de Rohan, Helm Hammerhand, y el desarrollo de su sangrienta vida y carrera.

Si bien esta será una película independiente, servirá como un material de compañía para la trilogía creada por Peter Jackson, sobre todo porque tanto elementos argumentales como artísticos evocarán esas adaptaciones.

Además, una de las guionistas de esas películas, Philippa Boyens, se sumará a la creación de la animación como consultora.

Sola Entertaiment será el estudio responsable de las animaciones, mientras que esta producción se está pensando incluso para ser estrenada en cines.

El presidente de Warner Bros. Animation, Sam Register, resaltó que "este será otro épico retrato del mundo de J.R.R. Tolkien que nunca se ha mostrado antes. Tendremos el honor de asociarnos con múltiples talentos de ambas trilogía, junto con nuevas luminarias creativas para contar esta historia".