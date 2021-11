El conocido influencer Rantés Verdugo, también conocido como "El Ranty" estuvo presente en el programa de conversación y cocina "La Divina Comida", en donde habló se refirió a distintos aspectos de su vida personal y labora.

En el espacio también se encontraban presentes la influencer Ignacia Antonia, la bailarina Kathy Contreras y el actor Eyal Meyer.

Cuando fue el turno del ex participante de MasterChef Celebrity de ser el anfitrión, el joven se emocionó al presentar uno de sus platos.

“Esta lasaña me la enseñó mi mami. Es muy emotivo para mí, la echo mucho, mucho de menos”, señaló Ranty.

Luego agregó "me tocó vivir una pandemia sin ella, explicando los últimos días lo del coronavirus, no había caso. Menos mal me retiré de MasterChef para pasar los últimos días con ella".

Los invitados del espacio le entregaron palabras de apoyo al joven, haciendo un "salud" en honor a ella.

"No es fácil hablar de mi mamá, tengo sentimientos encontrados muy recientes, muy emocionados, hay que entender que todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y que no todo siempre es risa, buena onda y jajaja. Uno también tiene momentos tristes", comentó el comunicador.

La madre de Rantés falleció en marzo del 2020, durante ese tiempo el influencer se encontraba participando en la primera temporada de MasterChef Celebrity, por lo que decidió abandonar la competencia para poder estar con su mamá.