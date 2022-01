Este domingo en la noche se desarrollaron los Globos de Oro 2022, premios que están a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Eso sí, y a diferencia de años anteriores, no se realizó ninguna ceremonia, alfombra roja y premiación, y se han entregado los ganadores por redes sociales.

Entre las categorías más conocidas, Andrew Garfield destacó como el mejor actor de comedia o musical, mientras que Will Smith ganó en mejor actor de drama. Mientras que otras películas como West Side Story y series como Succession también fueron premiadas.

Pero una de las categorías que ha sido la gran sorpresa de la noche es la de mejor actor de reparto en series. Y es que a diferencia de lo típico, alguien de una ficción de habla no inglesa se quedó con el galardón.

Y fue justamente en la serie éxito del 2021, El Juego del Calamar, de Netflix. La sanguinaria producción coreana y que se convirtió en culto en todo el mundo, recibió su primer premio en las manos de uno de sus actores más reconocidos.

¿Qué actor ganó el Globo de Oro y en qué categoría?

Esta noche en la categoría de mejor actor de reparto de series, quien fue el ganador fue Yeong-Su Oh, quien se quedó con el galardón por sobre artistas como Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), Mark Duplass (The Morning Show) y Brett Goldstein (Ted Lasso).

Pero, ¿a qué personaje interpreta Yeong-Su Oh? A nada más y nada menos que al anciano que particpa en los juegos, y que en el final se descubre que era el dueño de todo y estaba detrás desde un principio de los Juegos del Calamar.

Yeong-Su Oh tiene actualmente 77 años, es originario de Corea del Norte y ha participado en varias series y películas, pero saltó a la fama por su papel del anciano y que se hace amigo del protagonista en la serie de Netflix.