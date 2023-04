El Exorcista del Papa, la nueva película de Russell Crowe, acaba de llegar a la pantalla con una historia de suspenso y misterio que no dejará indiferente a la audiencia, basada en el Padre Gabriele Amorth. Sin embargo, muchos se preguntan si está basada en hechos reales.

Cuál es la historia de El Exorcista del Papa

El guión de la película está escrito por Michael Petroni y Evan Spiliotopoulos y se basa en dos libros del propio Amorth: Un exorcista cuenta su historia y Un exorcista: más historias.

El Padre Gabriele Amorth, quien falleció el año 2016,fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma, retratando en libros y distintas entrevistas su impactante experiencia. Su primer exorcismo lo hizo el año 1986 y continuó realizandolos hasta el año 2010, llegando a la increíble cifra de 70.000.

En 2000, le dijo a The Sunday Telegraph: “He realizado más de 50.000 exorcismos. A veces se tarda unos minutos, a veces muchas horas. Es un trabajo duro... Hay muchos grados de posesión. Al Diablo no le gusta que lo vean, por eso hay personas poseídas que logran disimularlo. Hay otros casos en que la persona poseída tiene un dolor físico agudo, tal agonía que no puede moverse”.

“Tengo personas que vienen a mí que no están poseídas en absoluto. Sufren de epilepsia o esquizofrenia u otros problemas mentales. De los miles de pacientes que he visto, solo unos cien estaban verdaderamente poseídos".

¿Cuál es la trama de El Exorcista del Papa?

La nueva cinta, protagonizada por Russell Crowe y Daniel Zovatto, llegará a la pantalla el 14 de abril, está basada en las memorias del padre Gabruiele Amorth, quien realizó miles de exorcismos. La historia comienza con Amorth, quien investiga la posesión de un niño que descubrió una conspiración que fue encubierta por el Vaticano.

Revisa el tráiler a continuación