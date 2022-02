The Walking Dead 11 | ¿Dónde puedo ver el nuevo capítulo de la temporada 11 y cuándo se estrena el próximo?

Tras un tiempo de espera, este domingo 20 de febrero se estrenó el nuevo capítulo de la última temporada de The Walking Dead, la exitosa serie de zombies que poco a poco está llegando a su fin.

¡Alerta de Spoilers!

El episodio titulado "No Other Way" pone fin a la guerra con los Reapers, Maggie acaba con el escuadrón de soldados comandado por Pope (Ritchie Coster) y Leah (Lynn Collins).

Después de asegurar la comida y los suministros por los que Wardens Cole (James Devoti), Duncan (Marcus Lewis), Agatha (Laurie Fortier) y Frost (Glenn Stanton) lucharon y murieron, Maggie regresa a la iglesia donde Alden se quedó atrás anteriormente en el temporada, donde decidió seguir adelante sin él, quien estaba gravemente herido. Sin embargo, ha pasado lo peor, ya que tras llegar, ve a Alden convertido.

¿Dónde ver el capítulo 9?

El nuevo episodio, y todos los demás, se pueden ver a través de la plataforma Star Plus. Para verlo, debes ingresar a su sitio web oficiail o haciendo click AQUÍ.

¿Cuándo se estrena un nuevo capítulo?

El capítulo 10 de la temporada 11 de The Walking Dead se estrenará el próximo domingo 27 de febrero a través del mismo servicio de streaming y por el canal AMC.