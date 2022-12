Un Mundo Extraño, la nueva película de Walt Disney Animation Studios que ya está disponible en Disney Plus, retrata la historia de tres generaciones de una reconocida familia de exploradores, quienes sienten el mismo deseo de aventura.

¿En qué se inspiró el director para crear la historia?

El director de la película, Don Hall, expresó que la película está inspirada en su propia experiencia y vivencias familiares para dar vida a las historias centradas en los Clade. En la cinta, Searcher Clade (Jake Gyllehaal) que se ha hecho reconocido en toda Avalonia por haber recolectado la plata Pando en su juventud, la cual fue utilizada como recurso combustible para toda la comunidad. Sin embargo, en la actualidad, él no está seguro de querer seguir con el legado familiar.

En la vida real, el padre del director es agricultor, por lo que lo ayudó mucho durante su infancia. “Pero cuando tenía 14 años, todo cambió. De repente, estaba plantando y haciendo otras tareas, y me di cuenta de que en realidad no las quería hacer. No era yo. Todo resultó bien, pero siempre me acuerdo de eso y pensé que sería interesante explorar la relación padre-hijo y las expectativas que tenemos de nuestros hijos, consciente o inconscientemente”, relata Hall.

¿De qué trata la película?

El largometraje, que acaba de arribar a Disney+, presenta la emotiva historia de los Clade, una legendaria familia de exploradores de Avalonia, en donde Jaegar y su hijo Searcher, se aventuran en explorar y descubrir nuevos mundos.

La vida de ambos cambia para siempre en medio de una exploración, en donde se encuentran con una planta que emite energía verde, la cual Searcher cree que será una gran fuente de energía para Avalonia, pero su padre no está de acuerdo y decide seguir explorando.

El grupo se divide para analizar la planta llamada Pando, mientras que el patriarca continúa explorando por su parte, sin saber, que esa decisión tendrá una trágica consecuencia en su vida.

Más de dos décadas después, Searcher es un padre y esposo amoroso, que se ha hecho reconocido al recolectar Pando y convertirlo en un recurso de combustible para Avalonia. Su vida da un giro cuando su hijo Ethan, quien está ansioso por vivir una aventura como la de su padre y abuelo, lo convence de volver a unirse a la exploración.

¿Dónde ver en streaming Strange World?

La cinta está disponible en la plataforma de Disney Plus. Si todavía no estás suscrito a la plataforma y quieres hacerlo para disfrutar de más contenido animado, debes ingresar AQUÍ.

Revisa el tráiler a continuación.