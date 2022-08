La leyenda de la música latina Don Omar sorprendió a los fans en territorio nacional al confirmar que visitará el país dentro de los próximos meses como parte del Latin Stars Festival.

La noticia fue entregada a través de las redes sociales del artista puertorriqueño en donde compartió información sobre la fecha, lugar y cuándo comenzará la venta de entradas para la esperada presentación del galardonado artista.

La venta de entradas para el concierto del cantante de "En su Nota", "Danza Kuduro", "Salió el Sol" y "Pobre Diabla" inició este miércoles 10 de agosto a través del sistema Ticket Plus.

Pero The Kings of Kings no estará solo, ya que la parrilla de artista confirmó a grandes exponentes de la música en el esperado festival que se realizará dentro de los próximos meses. Franco "El Gorila", Katita DHQ, Alex Got, Standly y Arte Elegante también son parte del evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Don Omar en Chile?

El esperado concierto del exitoso artista latino se realizará el próximo 29 de Octubre en el Estadio Ester Roa de Concepción, en donde los fans del artista en territorio nacional podrán disfrutar de sus más grandes éxitos.