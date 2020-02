Directora chilena Dominga Sotomayor será jurado en el Festival de Cine de Berlín

La reconocida cineasta chilena Dominga Sotomayor será una de las jurados de la próxima versión del Festival de Cine de Berlín.

La directora evaluará las producciones participantes en el apartado conocido como "Encounters", junto a la alemana Eva Trobisch y el japonés Shôzô Ichiyama.

El anuncio se dio a conocer esta mañana por parte de la organización del certamen, que reveló las nóminas de jurados para sus distintas secciones.

