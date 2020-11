Maradona y su participación en la serie Puerta 7 "Yo creía que no, pero sí, la pelota si se mancha"

El goleador argentino Diego Maradona quien falleció el día de ayer, apareció en una serie sobre los barrabravas (grupos de ultras violentos) argentinos titulada 'Puerta 7', que fue estrenada en Netflix el 21 de febrero.

La serie es una exploración a las barras bravas argentinas en el cruce entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado, donde sigue la historia de una mujer que trata de eliminar la corrupción y redimir el nombre de su familia. Para ello la joven se infiltra en una barra brava para poder salvar a sus seres queridos de la pobreza extrema.

Maradona fue parte de la presentación de la serie e incluso participo en un teaser donde se puede ver al ídolo argentino hablándole al publico "esto es demasiado, demasiado para el jugador de futbol, para una persona normal. ahora el mundo puede ver lo que es la hinchada de ferroviarios" empezó diciendo a lo que luego añadió "el futbol es el deporte y el juguete más sano del mundo, que no le quepa la mayor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol"

Finalizó diciendo "yo me equivoqué y pagué, pero ahora se equivocaron varios, maestro, y se equivocaron feo. Y lo está pagando el fútbol. Yo creía que no, pero sí, la pelota sí se mancha", dice Maradona en una escena que imita el discurso final que dio en la Bombonera durante su despedida el 2001. En esa oportunidad la fallecida leyenda pronunció por primera vez su conocida frase "la pelota no se mancha".