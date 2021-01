"Apreté la guata": Denise Rosenthal reacciona ante el bullying que recibió por sus abdominales

La cantante Denise Rosenthal vive un auspicioso momento de éxito en materia musical, con múltiples lanzamientos de sencillos y colaboraciones. Pero también en más de una oportunidad ha tenido que lidiar con los ácidos comentarios que le llegan a través de redes sociales. El más reciente caso fue el bullying que recibió por sus abdominales.

Tras el lanzamiento de "Báilalo Mujer", junto a Flor de Rap, la cantante compartió una serie de imágenes en las que mostró su cultivado estado físico, sobre todo para mantenerse activa durante la pandemia y en forma para poder cumplir con las demandantes coreografías tanto de sus videoclips como de sus presentaciones en vivo.

Pero una usuaria apareción en su sección de comentarios para aguarle la fiesta: "se hizo la marcación abdominal... En fotos anteriores no se le ve así".

Pero Rosenthal no está dispuesta a dejarse pasar a llevar y salió a hacer frente a la comentarista, para negar tajantemente sus dichos.

"No amor, apreté la guata pa' la foto no más, además he estado entrenando mucho para mejorar mi resistencia y mejorar mi desempeño arriba del escenario", sentenció tajante.

Tras eso otra joven le pidió que compartiera la rutina de ejercicios que hace para mantenerse así, ante lo que la cantante comentó "la voy cambiando amor, lo más importante para mi era mejorar mi resistencia y tener más fuerza, para bailar y hacer un mejor show".

"Voy a ver si recopilo los mejores y les comparto algunos ejercicios", agregó.