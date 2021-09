Habla Nego do Borel, supuesto agresor de la modelo Dayane Mello: "No soy el monstruo del que habla la gente"

La modelo Dayane Mello, reconocida por ser la ex tenista Nicolás Massú, denunció haber sido violada en medio del encierro por un reality show en Brasil. Ahora, quien es apuntado como el responsable de la agresión, el cantante conocido como Nego do Borel, se refirió al incidente que terminó por dejarlo fuera del programa televisivo.

El suceso tuvo lugar la semana pasada en el programa A Fazenda, donde Mello terminó ebria tras una fiesta, por lo que tuvo que recibir ayuda para acostarse. Fue en ese momento en que el cantante brasileño de funk se aprovechó su estado de letargo para agredirla sexualmente.

La agresión fue denunciada ante la justicia brasileña y ha generado todo un debate en los medios locales brasileños. En tanto que la cadena Record TV se encuentra investigando las grabaciones y los testimonios de los participantes. Sin embargo, se denunció que no se le ha prestado ayuda psicológica a Mello.

Es en medio de este panorama que Nego do Borel decidió grabar un video refiriéndose al tema, que publicó por medio de su Instagram oficial.

"Soy un ser humano, no estoy aquí victimizándome", resaltó el intérprete reconocido por tener trabajos con figuras tan populares como Maluma y Anitta.

Y luego añadió que "soy explosivo, intenso, impaciente a veces. Pero me estoy ocupando de eso, no puedo ser perfecto. Pero muchas de las cosas que dicen de mí, no son ciertas. Si era un chico malo, se suponía que me arrestarían. Estoy sufriendo un juicio previo. Esperemos a que la policía se entere. No sé qué más hacer con mi vida".

Luego se vuelca a comentar que "dormí al lado de alguien, sí, borracho. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo, eso no era solamente del momento, ya había una historia".

"Puedes ver que después de la noche, en la piscina, dice que quiere volver a dormir conmigo. No estoy entendiendo".

"Voy a terminar quitándome la vida, no estoy fanfarroneando, estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Me pregunto qué hice para merecer tanto odio, me llaman bandido. Los amigos me abandonaron, no querían escucharme", resaltó.

Por otro lado, atribuyó los cuestionamientos en su contra a razones raciales. "¿Es porque soy negro? ¿Es porque vengo de la favela? ¿Es porque soy funkista? Es muy cobarde lo que están haciendo. Terminarás quitándome la vida, estoy deprimido, triste, herido, mal, roto por dentro. No soy el monstruo del que habla la gente".