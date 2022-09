David Guetta, el exitoso dj francés, regresará dentro de los próximos meses a territorio nacional, tras más de una década desde su última presentación en donde fue parte del line-up de Creamfields.

La noticia fue entregada el pasado viernes por la productora Street Machine a través de sus redes sociales, en donde revelaron en dónde se realizará el esperado espectáculo y en qué fecha los fans en Chile podrán disfrutar de lo mejor del repertorio del reconocido artista.

“Hace 10 años lo viviste en Creamfields Chile y hoy está de regreso. El próximo 5 de enero @davidguetta vuelve a Chile para reencontrarse y bailar con todo el público chileno. Se parte de un show único que viviremos en Movistar Arena”, señala la publicación.

El próximo 23 de enero en el Movistar Arena se realizará el evento en donde Guetta hará disfrutar a los asistentes con las mejores canciones de su exitosa trayectoria.

Sus icónicas canciones como Play Hard, Titanium, Memories, Gettin' Over You, Hey Mama, además de sus nuevas canciones, que corresponden a su último proyecto titulado 7, como Say My Name, Blame it on Love, Don't Leave me Alone y Battle, podrán disfrutar los asistentes.

¿Cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas para David Guetta en Chile?

La venta de entradas comenzará el próximo 29 de septiembre al mediodía a través del sistema PuntoTicket.