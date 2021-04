Lucía Jiménez, ex integrante de la serie Dash & Cangri, lamenta la pérdida de su padre: "Nos volveremos a encontrar"

Lucía Jiménez, quien fue integrante de la serie Dash y Cangri, compartió a través de sus redes sociales una lamentablemente noticia: su padre, quien también había participado en la serie de Canal 13, falleció.

Durante el mes de enero, Lucía había comenzado una cruzada a través de redes sociales debido a que su padre se encontraba desaparecido, por lo pidió información de su paradero a cambio de una recompensa.

El día de ayer, en su cuenta de Instagram, la joven publicó el siguiente mensaje: "Ya no estás…Faltó tiempo para conversar, sanar heridas del pasado quizás. Siento que me faltó mucho por decir y conversar, nuestros impulsos nos llevaron a separarnos varios meses o años quizás, perdimos tiempo. Siendo que todo se podía solucionar, tengo una gran herida en mi corazón en estos momentos".

Luego agregó: "no sé qué sentir qué pensar, es fuerte saber que ya no estás y que faltó mucho por cumplir. Fui dura, mala tal vez y me lo cuestiono a cada segundo"

"Sé que amabas con todo tu ser a tus nietos que eran tu luz, tus ojos. Desde aquí te pido perdón y te perdono por todos los errores cometidos. Nos volveremos a encontrar…Te amo papá". concluyó en la publicación.