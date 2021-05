Daniela Nicolás expone crueles mensajes que recibe por redes sociales: "Es maldad pura"

Daniela Nicolás, la representante nacional en el Miss Universo, compartió a través de sus redes social un desubicado mensaje que recibió en donde un usuario se burlaba de la enfermedad que padece.

La actriz que padece artritis reumatoide utilizó la plataforma de la competencia mundial para visibilizar a las personas que padecen lo mismo que ella y demostrar que no hay impedimentos para lograr sus objetivos, tal como señaló en distintas oportunidades.

Sim embargo, a pesar de los buenos comentarios y el apoyo que recibió tras su presentación en el certamen de belleza más importante del planeta, la actriz, expuso en su cuenta de Instagram los desagradables y crueles comentarios que le han enviado.

“Pareces vieja con artritis, ojalá te quedes postrada“, fue parte del mensaje que le llegó a su red social. Sobre esto la actriz señaló: "Quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar a diario. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo“.

Luego continuó: “Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer. Que no se les olvide que somos personas“.

En el certamen internacional la actriz no logró clasificar en el top 21, en donde finalmente resultaría ganadora la representante méxicana Andrea Meza.