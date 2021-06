Daniela Nicolás revela dura confesión sobre ex parejas: "A mi me han puesto el gorro un millón de veces"

En un nuevo episodio del programa Podemos Hablar estuvo presente la actriz y representante chilena en el Miss Universo 2021 Daniela Nicolás, quien reveló complejos momentos que vivió con ex parejas por motivos de infidelidad.

La actriz reveló que ha sido traicionada en más de una ocasión. "A mi me han puesto el gorro un millón de veces", sorprendiendo a los presentes.

"Al primero que me puso el gorro lo perdoné, porque dije 'ok. Bueno. Error'... yo no me la pude (...) no era una relación sana, porque yo todo el rato lo sacaba en cara, en cualquier pelea que había y dije 'ok no'...y todas las otras veces que me han puesto el gorro, he cortado por lo sano, porque me di cuenta que no soy una persona que es capaz de perdonar de verdad".

Al ser consultada sobre la cantidad de veces que sus parejas la han engañado, señaló dejando atónitos a los presentes han sido demasiadas veces. "Perdí la cuenta de todas la veces... en este minuto pienso y me acuerdo de cuatro".

Asimismo, la actriz de Mamá Mechona reveló que la última vez que ocurrió la situación con una pareja sucedió cuando fue a realizar una sesión de fotos. "Ahí me cuentan que este personaje vino tres días antes y no sabía que íbamos a hacer fotos contigo después y contó que te tenía para el leseo, que salía con varias minas al mismo tiempo".