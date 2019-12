Se llevaron hasta el auto del "Mago" Valdivia: Daniela Aránguiz pide que le cuiden la casa y el responsable hace desatada fiesta

La ex chica Mekano Daniela Aránguiz, quien hace unos días andaba lanzando duros "palos" a Colo Colo y entregando su visión sobre dónde quiere que juege su esposo Jorge "Mago" Valdivia, ahora tuvo un grave inconveniente con su hogar mientras se encontraba de vacaciones en Dubai, el cual terminó denunciando indignada a través de sus redes sociales.

El joven uniersitario a quien le dejó las llaves y que debía cuidar a las mascotas de la familia aprovechando su soledad terminó armando un gigantesco "carrete", que tuvo a múltiples desconocidos recorriendo el lugar y manipulando las pertenencias de Aránguiz.

El individuo usualmente trabaja para Jorge "Mago" Valdivia y su familia, pero nunca tuvo la autorización de los dueños de casa para concretar su hazaña y quedó expuesto cuando los porteros del condominio dieron aviso a Aránguiz.

Ella procedió a revisar las cámaras de seguridad de su casa a través del celular, comprobando que lo que le decían era cierto y ahora ya tenía evidencias. Así mismo se dio cuenta de que, incluso, sustrajeron el auto del futbolista desde el garage.

Más tarde la se supo que quien había sacado el vehículo fue el mismo responsable a cargo de la casa, quien no cuenta con licencia de conducir y al momento de tomar el transporte se encontraba en estado de ebriedad.

Eso sí todo tuvo final feliz. Una vez denunciado el hecho en sus historias de Instagram, Daniela indicó que "les quería contar que ya apareció el auto, no se robaron nada. Gracias a Dios tengo cámaras y me pude dar cuenta. Obviamente que no estoy pendiente cien por ciento de las cámaras porque estoy de vacaciones. Las veo, pero vivo en un condominio".

"Menos mal que los porteros me avisaron. Así que está todo bien, no quiero hacerle daño a nadie tampoco, pero lo que me hicieron es muy feo. Creo que si uno hace las cosas públicas, lamentablemente funcionan más rápido y eso es lo que pasó. Borré todo porque no quiero cagarme las vacaciones, los últimos días que me quedan", concluyó.