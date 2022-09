Daddy Yankee en Chile | ¿Qué artista abrirá el concierto de The Big Boss en el Estadio Nacional?

Daddy Yankee está muy cerca de despedirse del público en territorio nacional como parte de su última gira "La última Vuelta Tour'' con la cual culmina sus más de tres décadas de exitosa carrera profesional.

Pero The Big Boss no será el único que se subirá al escenario del Estadio Nacional los días 27, 28 y 29 de septiembre, si no que anterior a su presentación, un reconocido artista nacional será el telonero del espectáculo.

Polimá WestCoast será parte del evento, la noticia fue anunciada por la productora bizarro en sus redes sociales. “ULTRA INVITADO para las tres fechas de Daddy Yankee en Chile POLIMÁ WESTCOAST”.

“El opening act de #laultimavueltaworldtour estará a cargo de uno de los nuevos líderes de la música chilena”. cerró la publicación.

El cantante puertorriqueño comenzó su octava gira el 16 de junio de este año en España y culminará el próximo 8 de enero en San Juan, Puerto Rico, su ciudad natal.

Retiro de Daddy Yankee

La noticia sobre el retiro del multipremiado artista llegó en marzo de este año, en donde a través de sus redes sociales la leyenda del reguetón anunció su retiro oficial tras más de 30 años de trayectoria.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy”, señaló en sus redes sociales.