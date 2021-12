Élite regresó a la pantalla, pero no con su quinta temporada, si no con una serie de nuevos capítulos especiales "Historias Breves" al igual que el año pasado que traerán de regreso a los queridos personajes y presentará a nuevos roles en la ficción de Netflix.

La producción decidió repetir el evento especial en donde se cuentan pequeñas historias de los personajes antes de iniciar su año escolar en Las Encinas.

El primer capítulo tiene como protagonista a Cayetana, Philippe y un nuevo personaje llamado Felipe.

La joven junto a Rebeca van a dejar ropa para los más necesitados y se encuentra con Felipe, este nuevo personaje que recibe los donativos e inmediatamente forma una conexión con ella.

Mientras que Philippe va en el automóvil junto a su madre que lo reta por su comportamiento y por involucrarse con Cayetana, cuando de golpe se les cruza una joven buscando a su mascota a lo cual el "príncipe" decide unirse y ayudarla. Antes de bajarse del auto le dice a su madre que irá para olvidarse de Cayetana.

La quinta temporada de Élite aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, ya se ha confirmado la salida de importantes personajes que no regresaran a Las Encinas para el nuevo año escolar. Guzmán (Miguel Bernardeau) y Ander (Arón Piper) no estarán presentes en los episodios especiales debido a que sus personajes cerraron su historia al final de la cuarta temporada. Ambos amigos decidieron abandonar la ciudad para recorrer el mundo, terminando así la relación entre una de las parejas más populares de la serie Omander (Omar y Ander).

La quinta entrega además tendrá nuevos rostros que se integraran al ya popular grupo y que sin duda vienen a agregar drama a la historia.

¿Cuándo se estrena el especial de Historias Breves de Netflix?



Phillipe, Caye, Felipe - 15 de diciembre

Samuel y Omar - 20 de diciembre

Patrick - 23 de diciembre