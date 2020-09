"Cuando me dicen que no opine porque no soy mamá...": Kel Calderón goza de especial compañía

En medio de todo el caos por el que está atravesando su familia y tras haber concretado una declaración secreta en la Físcalía Oriente para apoyar a su padre, Kel Calderón compartió con sus seguidores una tierna fotografía en su Instagram.

En la imagen, la influencer aparece junto a un muy molesto Lucifer mientras Martina le da cariñoso un beso, y casi como si fuera una respuestas a sus críticos junto a la imagen lanzó: "Cuando me dicen que no opine porque no soy mamá ¿KIE?".

Lucifer es el gato de la casa en el reino de Kel, en tanto que Martina es hiperkinética perrita que ya la ha acompañado en múltiples hazañas de sus redes sociales.

Esta es la imagen que compartió Kel en su perfil de Instagram y que en menos de 50 minutos acumuló más de 29 mil "me gusta" y positivos comentarios de sus fans: