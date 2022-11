The Big 4 es la novedad que llega a la plataforma streaming de Netflix. Con un interesante elenco y un equipo creativo de primer nivel, la cinta trata sobre un drama asiático que de seguro muchos quedarán encantados con el largometraje de acción y además, existe un nuevo tráiler que mostraremos a continuación.

¿Cuál es el traíler de The Big 4?

Así es, un explosivo avance es lo que nos demuestra este avance. Su trama gira en torno a un grupo de cuatro asesinos que poseen grandes capacidades para el oficio pero que ya con mucho trabajos exitosos y una larga carrera dentro del crimen, deciden retirarse y vivir de forma más tranquila. Sin embargo, todo cambiará cuando entre en escena la hija de su mentor, quien pedirá ayuda en el grupo para buscar al asesino de su padre.

La película por tanto, mostrará com los asesinos buscan dar con el paradero del escurridizo tipo al que están buscando.

¿Cuál es el reparto de The Big 4?

El elenco de The Big 4 está formado por Abimana Aryasatya (The Night Comes for Us), Putri Marino (Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta), Arie Kriting (Jomblo), Lutesha (May the Devil Take You Too), Marthino Lio (La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo) y el debut de los actores Kristo Immanuel, Budi Ros, Kho Michael y Michelle Tahalea.

La cinta se encuentra bajo la dirección de Timo Tjahjanto (V/H/S/94, May the Devil Take You Too, Last Train to New York).

¿Cuándo se estrena The Big 4 en Netflix?

The Big 4, la nueva y delirante comedia de Netflix podrá ser visualizada por sus sucriptores a partir del 15 de diciembre de 2022.

Netflix, ha logrado cautivar a sus usuarios. Con un largo catálogo de películas, series, e incluso serán 101 títulos nuevos en el mes de diciembre, la plataforma incorpora títulos en segundo plano que terminan siendo fúror o los más vistos en el sitio. Esto ha sucedido en producciones como El juego del calamar, Los Bridgerton o RRR, y ahora muy probablemente con The Big 4 será todo un éxito que cautivará a los amantes del género.

Porque mezclar acción y comedia crea un resultado que es imposible aburrir al espectador. Además una historia de acción y de asesinos en serie nos hace imaginar el sin fin de aventuras que nos mostrará el largometraje.