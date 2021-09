Tal como lo había anunciado previamente, la llegada de su línea de ropa era inminente y ahora Cote López le puso fecha al lanzamiento oficial de la colección Louis Antoine - Usurpateur, un trabajo de moda confeccionado en conjunto con su marido Luis Mago Jiménez.

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta en Instagram, donde justamente compartió una foto de su esposo con una de las tenidas.

Entonces, anunció que "mi gente hermosa ya hay fecha de lanzamiento para @louisantoinecl !!! Este viernes 3 de septiembre a las 12:30 del día ��❣️les daré el sitio ese día a través de las historias��".

"Quería contarles que los polerones tienen un nombre muy especial al igual que la marca 'Louis Antoine -Usurpateur'", explicó Cote. "Se llamarán 'stealed' (robado informal) Porque la idea de la marca es cuando le sacas a tu pololo o marido la ropa ������".

Junto a eso, López confesó que "estoy ansiosa sobre todo porque sé que cuando tomen los polerones y las poleras Louis no tendrán nada parecido en sus closet ���� les juro que es la máxima calidad de algodón supreme".

"Y les prometo también el precio más bajo posible que pueden comparar con cualquier línea dentro de un mall (obvio no las páginas de Ali etc que no existe calidad ����)", advirtió también la influencer.

Al cierre de su mensaje, Cote López sólo evidenció sus ansias por el lanzamiento que se trae entre manos.

"Ya quiero que sea vierneeeeeees �������� es muy heavy trabajar más de un año todos los días y pensar que ahora faltan dos dias mi amorcito @luisjimenezok te amo infinito!! We did it together as always ��❤️❣️", finalizó.