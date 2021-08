Cote López fue una más de los participantes en la marcha que se registró este domingo para llamar la atención sobre los niños que son vulnerados, particularmente por los episodios de delincuencia que se han conocido en el último tiempo, múltiples de ellos con consecuencias fatales para los más pequeños.

El evento fue organizado por la ONG Red Infancia Chile y había sido abiertamente promovido por la esposa de Luis Jiménez. De hecho, ella misma se volcó a mostrar parte de lo que fue la convocatoria a través de su Instagram, donde la siguen casi dos millones de personas.

La también llamada marcha por la justicia infantil tuvo su recorrido entre Blaza Baquedano y el Metro Los Héroes, incluyendo el paso por el Palacio de La Moneda.

Pero tras cumplir con su objetivo, e incluso subirse al escenario a hablar del tema, Cote López se mostró defraudada por distintas aspectos relacionados con lo que vivió.

"Cada vez que llego a casa después de estas marchas, siento una pena horrible por la sociedad en que vivimos. No puedo creer que, cuando se trata de nuestros niños, no somos capaces de llenar las calles del país, de salir en todos los medios de comunicación", partió diciendo Cote, en un mensaje que publicó a través de sus historias y que luego dejó plasmado en su perfil.

Además, López cuestionó que "hubo madres que me contaban que personajes famosos no quisieron compartir (el evento) en sus Instagram porque 'no era parte de su contenido'. Me da tanta rabia ver otros temas en la palestra tan triviales!! Sin ningún sentido!".

"Tu hijo , tu sobrino, tu prima, tu hermano podría ser asesinado. Todos estamos expuestos a esto. Lamentablemente nadie está libre", continuó.

En esta misma línea, también exclamó que "no puedo creer que los canales de televisión no estén transmitiendo esta marcha tan importante con los relatos de los papás".

Ya en las partes finales del mensaje resaltó que "no puede ser que el dolor profundo de un padre y una madre que perdió a su hijo quede invisibilizado. No lo acepto. No puedo. Fue muy fuerte ver el dolor de lo padres".

"¡Los niños no se tocan por la mierda!", remató.