Comprometedoras imágenes confirman que Ben Affleck y Ana de Armas son pareja

El rumor ya contaba varios días e incluso el fin de semana pasado sus protagonistas se convirtieron en los temas más comentados de Twitter. Y es que finalmente se confirma la relación que actualmente mantiene Ben Affleck con Ana de Armas.

De hecho, ni siquiera fue una confirmación oficial ni aparecieron juntos en algún evento público para revelar al mundo el vínculo. Todo fue menos glamoroso que eso.

Un paparazzi los pilló en una playa de Costa Rica, en actitud amorosa y sacándose fotos, mientras paseaban juntos por la orilla del mar.

Los fanáticos enloquecieron...

�� • Ana de Armas e Ben Affleck na Costa Rica. pic.twitter.com/x6nE69cfEw — Ana de Armas Brasil (@dearmasbr) March 12, 2020

Ben Affleck recién estrenó su drama deportivo "The Way Back". Mientras que Ana de Armas viene saliendo de la vorágine de las premiaciones que le significó su participación en "Knives Out", a lo que se suma que tiene pendiente el estreno de la próxima entrega en la saga de James Bond, "No Time to Die", cuyo debut fue pospuesto por el coronavirus.